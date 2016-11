ZDFinfo 00:35 bis 01:20 Dokumentation Szene Deutschland - Unter Junkies mit Sascha Bisley D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Wenn über Drogen gesprochen wird, dann hört man heute meist von Party-­ oder Designerdrogen, von Ketamin, Amphetamin oder Crystal Meth. Doch die gefährlichste Droge ist und bleibt Heroin. Jeder Zweite der jährlich etwa 1000 Drogentoten in Deutschland stirbt an Heroin. Seit einigen Jahren ist die Droge jedoch aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Warum eigentlich? Der Film begibt sich auf Spurensuche und zeigt die Macht des weißen Pulvers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Bisley Originaltitel: Szene Deutschland - Unter Junkies