ZDFinfo 12:40 bis 13:10 Reportage Sonne, Strand und Stress Reiseleiter auf Mallorca D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Reiseleiter das sind die mit dem Klemmbrett in der Hand, die immer schon da sind, wenn der Gast ankommt. Die immer lächeln, auch wenn der Bus noch fehlt oder der Koffer weg ist. Und die immer ein bisschen zu blass aussehen für die viele Sonne. Kein Wunder, sie sind ja nicht zum Spaß da. Sie arbeiten da, "wo andere Urlaub machen". Maximilian gefällt der neue Job in der Sonne: Stress hin, Ärger her. Für den jungen Reiseleiter ist es die erste Saison auf Mallorca, vorher war er auf Rhodos. Gelernt hat er Versicherungskaufmann, und verkaufen muss er auch hier: Inseltouren, Mietwagen, Events. Reiseleiter müssen vor Ort Umsatz machen für die Reiseunternehmen. Gar nicht so einfach - denn immer mehr Urlauber basteln ihre Reise aus Internet-Schnäppchen und Billigflügen zusammen. Da kommen Reiseleiter nicht mehr vor es sei denn, es gibt was zu meckern: Ob verspäteter Flieger oder überbuchtes Hotel, zu harte oder zu weiche Matratzen oder gar Haare im Bett - Urlaubsfrust kennt viele Gründe, und der Reiseleiter soll Abhilfe schaffen, wie auch immer. Schließlich ist und bleibt die Urlaubsreise die populärste Form von Glück. Aber das Leben hält sich nicht immer an Prospekte, und das Glück bleibt schon mal auf der Strecke. Gerade an den Massenzielorten, wo die Charter-Bomber fast stündlich Pauschaltouristen ausspucken, muss ein Reiseleiter so einiges aushalten. Reiseleiter sind Glücks-Garanten, sie sind Manager, Psychologen, Vermieter, Verkäufer, Betreuer und Troubleshooter in einer Person. "Ein hohes Maß an Serviceorientierung" fordern die Reiseveranstalter von jedem, der es werden will. Im Klartext: ständiges Ackern am Gast. Ein Job, den man mögen muss, mäßig bezahlt, mit Sechs-Tage-Woche und reichlich Überstunden. In der hektischsten Zeit des Jahres begleitet die "ZDF.reportage" Reiseleiter Maximilian und seine Kollegin Anja auf Mallorca. Die Reportage zeigt die schönsten Wochen des Jahres aus ungewohnter Perspektive. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sonne, Strand und Stress Regie: Ulli Rothaus