Achtung, Camper! Erholung und andere Abenteuer D 2015

Camping ist Kult. Am Wochenende und im Urlaub tauschen die Deutschen regelmäßig den Komfort der eigenen Wohnung gegen das Leben auf dem Stellplatz. Die Branche erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom: 2013 gab es erstmals 26 Millionen Camping-Übernachtungen in Deutschland. Vom einfachen Zelt bis zum perfekt ausgestatteten Wohnmobil, vom Einmal-Tourist bis zum Dauercamper. Der Campingplatz als Mikrokosmos: An kaum einem anderen Ort trifft man auf so spannende, einzigartige, typisch deutsche, aber auch völlig ungewöhnliche Menschen und Geschichten.

Gaby und Wolfgang Scholz zieht es ins ferne Italien. Jedes Jahr. Und immer wieder auf den gleichen Platz: "Marina di Venezia", ein gigantisches Camping-Areal in der Nähe von Venedig. Hier genießen die beiden die deutsche Version des Dolce Vita: mit frischen Brötchen und Brezeln, die der Campingplatz jeden Morgen aus Bayern anliefern lässt, Sportschau und Filterkaffee.

Hans-Paul Schermer bleibt lieber mobil. Der ehemalige Metzger hat mit einer Partnervermittlung viel Geld verdient und ist trotzdem immer ein Sparfuchs geblieben. Er tourt im Wohnmobil durch Europa und versucht, seiner Verlobten Iris das Leben auf Achse schmackhaft zu machen.

Bei den Dauercampern spielt sich nicht nur der Urlaub, sondern das komplette Leben auf dem Campingplatz ab. Da ist zum Beispiel "Schalke" Dennis, der den ganzen Sommer auf dem Platz wohnt. Seine Parzelle auf dem Campingplatz "Grav-Insel" in Wesel hat er komplett in Blau-Weiß gestaltet. Klar, was in seinem Leben an erster Stelle steht: der Kultverein aus dem Pott. Trotzdem möchte er jetzt auch in einer anderen Beziehung Ernst machen und bereitet den Heiratsantrag an seine Freundin Melanie vor auf seine ganz eigene Art.

Einen Sommer lang begleiten wir deutsche Camper und erzählen ihre kleinen und großen Geschichten.