MTV 14:30 bis 15:30 Dokusoap Fired by Mum and Dad Joe GB 2015 Merken Joe bekommt eine letzte Chance von seinen Eltern. Er erhält seinen Traumjob in einer Eventfirma, doch dann sehen seine Eltern, wie er bei einer Veranstaltung trinkt. Kann Joe das wiedergutmachen, indem er bei einer großen Party assistiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fired by Mum and Dad