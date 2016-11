Phoenix 12:00 bis 13:00 Diskussion Presseclub Streit in der Union - kriegen CDU und CSU wieder die Kurve? D 2016 2016-11-06 12:03 Live Live TV Merken * Margarete van Ackeren (Chefreporterin im Hauptstadtbüro, Focus): Margarete van Ackeren studierte Komparatistik, Niederlandistik und Germanistik in Bonn, Köln und Utrecht. Anschließend arbeitete sie als politische Korrespondentin für die "Rheinische Post", bevor sie 2008 in die Parlamentsredaktion des Nachrichtenmagazins "Focus" wechselte. Heute ist sie politische Chefreporterin des Magazins. Ihre Themenschwerpunkte sind die Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die politische Beobachtung von CDU und CSU sowie die Gesundheitspolitik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Schönenborn Gäste: Gäste: Margarete van Ackeren (Focus), Klaus Brinkbäumer (Der Spiegel), Brigitte Fehrle (Berliner Zeitung), Alexander Kain (Passauer Neue Presse) Originaltitel: Presseclub