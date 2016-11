Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Wildes Indochina Vietnam: Phoenix aus der Asche GB 2013 2016-11-06 18:30 Live TV Merken Vietnams Natur hat einen schwierigen Weg hinter sich. Dort wo im Krieg Bombenteppiche Kraterlandschaften hinterließen und Entlaubungsmittel blätterlose Baumwüsten geschaffen haben, ist die Natur wie ein Phoenix aus der Asche neu entstanden. Die Dokumentation zeigt, wie es der Natur gelungen ist, sich von den immensen Schäden zu erholen, und wie die Tiere es geschafft haben, sich ihren Lebensraum neu zu erobern. Fast wie durch ein Wunder haben verschwunden geglaubte Tiere in Höhlen die Wirren des Krieges überstanden. Unter den Pflanzen ist der Bambus der größte Überlebenskünstler. Vor nicht einmal 50 Jahren sah es in diesem geschundenen Land noch ganz anders aus. Über ein Jahrzehnt lang, als der Kampf zwischen den Menschen zu einem Krieg gegen die Natur wurde, verschwanden große Waldflächen Vietnams unter anderem durch den Einsatz des Entlaubungsmittels "Agent Orange". Eine wichtige Rolle in dieser Zeit spielte Hang Toi, eine der größten Höhlen der Welt. Sie wäre groß genug, um ein Hochhaus dort hinein zu bauen. Damals rettete sie als Schutzraum Menschen und Tieren das Leben. Die Dokumentation zeigt, wie die Natur Vietnams es geschafft hat, die schrecklichen Folgen eines Krieges zu überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildest Indochina Regie: Allison Bean