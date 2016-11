NDR 02:15 bis 03:00 Magazin Ostsee Report Danzig kreativ / Gemalter Film im Stil van Goghs / Förde-Flipper: Was machen eigentlich Delphine an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste? / Grusel-Schloss: Auf der dänischen Insel Tasinge öffnet man auf Schloss Valdemar die Türen zur "Horror-Nacht" / Tiefsee-Tiere: Fünf deutsche Wissenschaftler erkunden am norwegischen Trondheim- und Namsfjord die weltweit einzigartige Tierwelt D Stereo Untertitel HDTV Merken "Ostsee Report"-Moderatorin Kristin Recke geht per Straßenbahn auf eine kreative Entdeckungstour in Danzig. Neben der wunderschönen Altstadt gibt es hier immer mehr neue Gebäude und restaurierte Fassaden, die dem alten Stadtbild neuen Glanz verleihen. Nicht zuletzt dank der vielen jungen Künstler, die sich in Polens Hansestadt niedergelassen haben. Die alte Straßenbahn bringt Kristin Recke auch zu einem unscheinbaren Gebäude, in dem zurzeit ein weltweit einzigartiger Film entsteht. Für "Loving Vincent" malen hier 72 Künstler mehr als 62.000 Gemälde, aus denen dann der erste gemalte Film im Stil Vincent van Goghs entsteht. Weitere Stationen in Danzig sind der Hafen, das Solidarnosc-Zentrum und der Stadtteil Zaspa, wo sich Künstler aus aller Welt an den Wänden der Plattenbausiedlung austoben durften. Weitere Themen der Sendung: Förde-Flipper: Was machen eigentlich Delfine an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste? Gruselschloss: Auf der dänischen Insel Tåsinge öffnet man auf Schloss Valdemar die Türen zur "Horror-Nacht" Tiefseetiere: Fünf deutsche Wissenschaftler erkunden am norwegischen Trondheim- und Namsfjord die weltweit einzigartige Tierwelt. Hier kann man Tiefseebewohner in "normaler" Tauchtiefe beobachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristin Recke Originaltitel: Ostsee Report

