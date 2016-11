NDR 22:50 bis 23:35 Magazin Sportclub D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Fußball-Bundesliga Hamburger SV Borussia Dortmund SC Freiburg VfL Wolfsburg FC Schalke 04 SV Werder Bremen Im Blickpunkt der Sendung stehen die Bundesligaspiele mit den beteiligten Nordclubs SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg und HSV. Das gemeinsame Motto: Alle müssen aus dem Tabellenkeller raus. Die Mannschaft aus Bremen hofft im Gastspiel beim FC Schalke 04 am 6. November auf Punkte. Beim Schlusslicht der Tabelle, dem Hamburger SV, steht indes nicht nur die Partie gegen Bourssia Dortmund, sondern auch der 80. Geburtstag von Uwe Seeler im Fokus. 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - Hannover 96 In der 2. Bundesliga kommt es am 6. November zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig und dem Tabellendritten Hannover 96. Ein Spiel, das längst nicht nur sportliche Brisanz birgt. Der "Sportclub" berichtet ausführlich. Story: Uwe Seeler wird 80. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Roschitz Originaltitel: Sportclub Regie: Dirk Sander