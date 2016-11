NDR 16:30 bis 17:00 Dokumentation Iss besser! Tarik kocht Dich fit - Schnell zubereitet und gesund Schnell zubereitet und gesund D 2016 2016-11-07 01:25 HDTV Live TV Merken Gesundes Essen kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Das beweist Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, mit der Sendereihe "Iss besser! Tarik kocht Dich fit!". Dabei ist der Titel Programm: Geschmacksverstärker, Füllstoffe, zu viel Zucker, Fett und Salz: Die meisten Fertiggerichte machen einen selbst auch fix und fertig! Dabei kann auch eine gesunde Mahlzeit richtig fix zubereitet werden. Das zeigt Tarik Rose in dieser Sendung, für die er sich als Gast die Ökotrophologin Kerstin Jensen eingeladen hat. Sie unterstützt ihn dieses Mal in seiner Küche mit Ernährungstipps und hilft bei den schnell zubereiteten und vor allem gesunden Gerichten. Blitzschnell und einfach nachzukochen, zaubert der Hamburger Spitzenkoch eine Kürbis-Lasagne, eine zarte Filoteig-Pizza und ein Brombeer-Joghurt-Eis. Keine Zeit, um gesund zu kochen? Nach dieser Sendung gibt es diese Ausrede nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tarik Rose Originaltitel: Iss besser! Regie: Svenja Halberstadt