NDR 14:00 bis 15:30 Reportage Europäische Hauptstädte, die Sie kennen sollten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Sind es die Favoriten wie London, Rom und Paris oder vielleicht Außenseiter wie Warschau, Lissabon oder Dublin, die als beliebteste europäische Hauptstadt gelten? In dem Film werden 15 besonders attraktive Metropolen vorgestellt. In dem ebenso informativen wie unterhaltsamen Hauptstadt-Hopping über den ganzen Kontinent geht es unter anderem ins vielleicht schmalste Haus der Welt nach Warschau sowie zur italienischsten Espresso-Bar in Rom, danach gleich weiter zur Bierverkostung nach Brüssel. NDR Autor Dominique Ziesemer zeigt während dieser Rundreise die schönsten Ecken der europäischen Hauptstädte, die großen Sehenswürdigkeiten und die überraschenden Nebenschauplätze: einen Schuhmacher in Budapest, der immer noch in Handarbeit die gleichnamigen berühmten Schuhe herstellt, den Londoner Schneider, der James Bond einkleidet, und die farbenfrohen Kacheln, die so wichtig für Lissabon sind. Eher ungewöhnlich sind das Spielekonsolen-Museum in Moskau oder die Ansichten des Kabarettisten Josef Hader über "sein" Wien. Fehlen dürfen natürlich nicht Besuche in berühmten Kirchen, prunkvollen Palästen oder urigen Lokalen, um letztlich dann doch in einem ganz schrägen Hotel in Berlin zu landen oder in Dublin ein Bierdiplom abzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Europäische Hauptstädte, die Sie kennen sollten Regie: Dominique Ziesemer