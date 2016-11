NDR 11:30 bis 13:00 Reportage Kesslers Expedition So weit die Huskys laufen (2/2) D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In der Badelandschaft Tropical Islands trifft Michael Kessler unerwartet auf Prominenz: Jennifer, die 17. Gubener Apfelkönigin. Nur Mädchen aus Guben können Apfelkönigin werden. Immer im September stellen sie sich zur geheimen Wahl. Hundeführer Elmar hat Michael gelobt. Michael ist stolz auf sich, denn zumindest manchmal hören die Hunde auch auf sein Kommando. Nur beim Spaziergang durch Schlepzig gibt es einen kleinen Zwischenfall mit Husky Taisto. Da braucht es einen strengen Ton von "Herrchen" Kessler! In Lübben trifft Michael Kessler zufällig auf Wolfgang. Beide teilen eine Leidenschaft: Modelleisenbahnen. Schnell sind sie verabredet, um sich Wolfgangs Lebenswerk im Hobbykeller anzuschauen. Im Lübbenauer Bürgerwald macht Michael Kessler mit einem waschechten Waldbesitzer und Spreewälder Urgestein Bekanntschaft. Karl-Heinz ist mit der Natur verwurzelt. Er schwärmt von der Stille und von den Tieren, die es hier noch zu sehen gibt. Und das möchte er auch für seinen Enkel bewahren. In Burg überrascht Michael Kessler Günther und Hannelore, die den 99. Geburtstag der Oma vorbereiten. Obwohl sich Hannelore mehr für Kameramann Sören interessiert, bekommt Michael trotzdem noch Kaffee und selbst gebackene Plätzchen serviert. In Ruben begegnet er Gert. Der folgte schon in seiner Jugend seiner inneren Berufung und baute einen kleinen Funksender. Weltweiter Funkverkehr war so aber nicht möglich. Nach der Wende hat Gert dann gleich eine Amateurfunklizenz erworben und ist nun im Kontakt mit der ganzen Welt. Auf dem Marktplatz in Cottbus trifft Michael Kessler auf David, Christoph und Alexander. Christoph hat lange nach einer Lehrstelle gesucht. Nach vielen abgelehnten Bewerbungen erlernt er nun den Beruf des Einzelhandelskaufmanns. Sein Bruder Alexander ist ebenfalls in der Ausbildung, als Elektrogerätefachkraft. David hat es von Cottbus in die Schweiz verschlagen. Als Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizungen verdient er dort nicht nur sehr viel mehr als in seiner Heimat. Er trifft auch ab und an Prominente, wie einen der Boxerbrüder Klitschko. Für den hat er in St. Moritz ein Waschbecken angeschraubt. In Friedrichshain lernt Michael Kessler den von Zügen begeisterten Helmut kennen. Seit seiner Kindheit schwärmt er für Züge, Signale und Schranken. Ein Leben für die Eisenbahn. Nun hat sich Helmut einen Traum erfüllt und gleich einen ganzen Bahnhof gekauft. Im Wald bei Friedrichshain begegnet Michael Kessler einem weiteren Helmut. Der ist unterwegs, um Holz zu holen. Mit einem ungewöhnlichen Gefährt, einem Traktor Marke Eigenbau. Aus einem Dieselmotor, einem alten Getriebe und einer Traktorhinterachse hat sich Helmut sein einzigartig blaues und laut dröhnendes Gerät selbst gebastelt. Da es unter sechs Km/h fährt, muss er damit auch nicht zum TÜV. In Zschorno macht Michael Bekanntschaft mit Ronny und Cindy. Cindy sucht schon den ganzen Tag lang nach Michael und seinen Huskys. Ronny unterstützt sie dabei mit dem Auto. Nun sind die beiden überglücklich, Michael getroffen zu haben. Am Ende entdeckt Michael Kessler doch noch den kältesten Ort. Das freut ihn einerseits, andererseits heißt es nun Abschied nehmen von seinen treuen tierischen Begleitern Kiran, Taisto, Tahvo und Jarkko, die ihn zwei Wochen lang durch Brandenburg gezogen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kesslers Expedition