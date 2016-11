KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Kinozauber / Fantasiebaum in Gefahr F, IND, D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kinozauber: Die drei Geschwister sehen sich einen Film an, in dem der kleine Bösewicht Synapse von Captain Muscles gejagt wird. Michael hat Angst vor Synapse, obwohl er den Film schon oft gesehen hat und den Ausgang kennt. Als Peter kommt, um sie abzuholen, ist er ganz fasziniert von dem Film und will den Besuch in Nimmerland verschieben. Aber die Geschwister wollen unbedingt nach Nimmerland und so wird kurzerhand der Beamer mitgenommen, damit sich auch die Verlorenen Kinder den Film anschauen können. Bei der Vorführung kommt es zu einem Kurzschluss und Synapse springt aus dem Film. Er flieht sofort aus dem Baum der Kinder und fliegt mit seinem Flugapparat über die Insel. Als der Apparat streikt, stürzt er auf die Jolly Roger, wo er es fertig bringt, die Piraten auf seine Seite zu ziehen und Hook zu vertreiben. Peter bist mit den Geschwistern unterwegs, um Synapse wieder einzufangen. Da stößt Hook zu ihnen und sie verbünden sich, um Synapse gefangen zu nehmen. Das klappt erst nach einigen Schwierigkeiten und mit Hilfe der alarmierten Verlorenen Kinder. Schließlich wird Synapse wieder in seinen Film geschickt und der Spuk hat ein Ende. Fantasiebaum in Gefahr: TinkerBell weckt Peter, um ihm zu sagen, dass die Piraten eine neue, viel größere Kanone haben. Nachdem Sie die Darling-Kinder abgeholt haben, die diesmal für ein ganzes Wochenende in Nimmerland bleiben sollen, machen sich alle zusammen den Spaß, die Kanone mit einer Feuerwerksmelone zu laden. Die Kinder haben einen große Freude an dem Feuerwerk, aber Michael verschüttet Erdbeermilch auf eine Seite des Großen Buches und kurz danach trifft eine Kanonenkugel den Fantasiebaum, der abbricht und in die Tiefe stürzt. Alle sind furchtbar traurig und wissen nicht, wie es nun weitergehen soll. Am nächsten Tag erwacht Peter in seinem Bett im Fantasiebaum und glaubt, er hat alles nur geträumt. Aber nach und nach wird ihm klar, dass er den gleichen Tag nochmal erlebt. Er versucht, die Kinder vom Angriff auf die Jolly Roger abzuhalten, aber er kommt zu spät und der Fantasiebaum wird wieder getroffen. So geht es tagelang weiter. Jedes mal versucht Peter, etwas anderes im Ablauf des Kampfes mit den Piraten zu verhindern, aber nichts hilft. Der Fantasiebaum wieder immer wieder getroffen. Von den Kindern begreift nur John, in welcher Lage sie sind und er liest Tag für Tag weiter im Großen Buch, bis er auf eine Stelle stößt, die besagt, wenn etwas das Kapitel über den Fantasiebaum schädigt, wirkt sich das direkt auf den Fantasiebaum aus und die Zeit bleibt stehen, d.h. der gleiche Tag beginnt immer wieder von Neuem, bis das schädigende Ereignis verhindert wird. Als das nächste Mal die Situation kommt, in der Michael die Erdbeermilch verschüttet, hat Peter die Erleuchtung, Er fängt die Milch mit dem Mund auf, bevor sie auf das Buch fallen kann und diesmal fliegt die Kanonenkugel weit am Baum vorbei. Am nächsten Tag, der anders beginnt als die zuvor, weiß Peter mit Sicherheit, dass der Spuk ein Ende hat und der Fantasiebaum gerettet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan