KI.KA 12:00 bis 13:30 Märchenfilm Der Reisekamerad I, A, F, D, CS 1990 Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf seinem Weg hinaus in die weite Welt wird Jan von einem geheimnisvollen Fremden begleitet. Sie kommen zum Königshof, und Jan reiht sich zu den Bewerbern um die Hand der Prinzessin. Diese gilt als schön, aber grausam. Wer sie heiraten will, muss drei Rätsel lösen. In der Nacht vor der Prüfung träumt Jan, dass sein Reisekamerad ihm die richtigen Antworten zuflüstert. Jan beantwortet die Fragen richtig, und einer Heirat steht nichts mehr im Weg. Jetzt verabschiedet sich der Reisekamerad. Jan glaubt, ihn zu erkennen, aber sicher ist er sich nicht. "Der Reisekamerad" ist die spannende Geschichte einer guten Tat, für die ein junger Mann Dank und Lohn erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tomás Valík (Jan) Matthias Habich (Magus, der Magier) Fritz Bachschmidt (Der Reisekamerad) Mapi Galan (Hexe) Sergio Fiorentini (König) Marián Labuda (Dicker) Pavel Zednicek (Dünner) Originaltitel: Vandronik Regie: Ludvík Ráza Drehbuch: Ludvík Ráza, Michael Schulz Kamera: Jirí Macák Musik: Petr Hapka