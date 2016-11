KI.KA 10:40 bis 11:05 Kinderserie Siebenstein Die Feuervögel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Feuervögel: Tatütata! Rabe Rudi und Pinguin Frederik beschließen: Sie werden Feuerwehrvögel. Der Koffer wird ihr Ausbilder. Doch statt langweiligen Unterrichts wollen die zwei lieber Leben retten. Doch die Rettungsaktionen von Rudi und Frederik richten eher Unheil an. Siebenstein fällt von der Leiter, der Koffer vom Tresen und Pinguin Frederik landet auf dem Dach. Können Rudi und der Koffer ihn retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Heinze (Siebenstein) Werner Knoedgen (Puppenspieler Rabe Rudi) Thomas Rohloff (Puppenspieler Koffer) Karsten Kramer (Kobold) Originaltitel: Siebenstein Regie: Arend Agthe, Armin Lange, Renata Kaye, Dennis Jacobsen Drehbuch: Brinx, Kömmerling, Helge May, Angelika Glitz, Werner Knoedgen, Daniel Acht, Eckart Fingberg