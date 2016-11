KI.KA 08:35 bis 08:50 Magazin stark! Ivik - Jäger im Eis EU Stereo 16:9 HDTV Merken Ivik - Jäger im Eis: Bei "stark! jetzt erzähle ich" schildern Kinder, wie sie ihre Ziele erreichen, Träume verfolgen und persönliche Herausforderungen meistern. Die Dokumentationen bilden das Leben von 10 14 Jährigen konsequent aus Kinderperspektive ab. Die preisgekrönte Doku-Reihe zeigt, dass Kinder auf unterschiedlichste Weise stark sein können. Das macht Mut und hat Vorbildcharakter. Ivik (12) lebt in Grönland. Im Winter ist das Leben hier hart. Es gibt nur wenige Lebensmittel. Alles muss per Schiff gebracht werden und das letzte kam im Oktober. Da bleibt nur die Jagd. Von jeher sind die Menschen hier auf der Ostseite der Insel darauf angewiesen zu jagen, um die Familien in der kalten Jahreszeit zu ernähren. Dieser Winter ist Iviks erste Jagdsaison. Von seinem Vater lernt er den Hundeschlitten zu fahren und richtig zu schießen. Besonders muss Ivik die Naturgewalten kennenlernen. Ein Jäger muss das Wetter deuten können und einschätzen können. Wann darf man auf das vereiste Wasser im Fjord gehen und wann nicht. Und er muss lernen, mit den Hunden umzugehen. Die Huskys sind keine Schoßhunde sondern fast noch wilde Tiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stark! Regie: Heiko Heltorff Drehbuch: Heiko Heltorff