3sat 04:25 bis 06:10 Komödie Romance & Cigarettes USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Brückenarbeiter aus Queens betrügt seine Frau Kitty und steht kurz davor, für die so rothaarige wie laszive Tula seine Familie zu verlassen. Skurrile Musical-Farce mit hochkarätiger Besetzung aus dem Coen-Brüder-Umfeld. Eine Working-Class-Familie in den USA: Kitty findet heraus, dass ihr Mann sie mit dem heißblütigen Rotschopf Tula betrügt. Gemeinsam mit ihren drei Töchtern und ihrem Cousin macht sie sich auf, ihm die Schmach heimzuzahlen. Was in dem Spielfilm "Romance & Cigarettes" nach dem üblichen betongrauen Vorstadtdrama klingt, explodiert durch schräge Gesangs- und Tanzeinlagen, in denen sich Lippen und Hüften der Schauspieler synchron zu sentimentalen Gassenhauern aus den 1950er und 1960er Jahren bewegen wie "A Man without Love" oder "Delilah". John Turturro ist als Schauspieler in mehr als 60 Filmen aufgetreten. Mit den Coens als ausführende Produzenten verbindet ihn auch als Regisseur eine enge Arbeitsbeziehung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Nick Murder) Susan Sarandon (Kitty) Kate Winslet (Tula) Steve Buscemi (Angelo) Bobby Cannavale (Fryburg) Christopher Walken (Cousin Bo) Mandy Moore (Baby) Originaltitel: Romance & Cigarettes Regie: John Turturro Drehbuch: John Turturro Kamera: Tom Stern Altersempfehlung: ab 12

