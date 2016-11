3sat 01:20 bis 02:50 Thriller Rendezvous mit einem Mörder AUS, GB, NZ 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein junges Paar wünscht sich sehnlich ein Kind. Als die Frau endlich schwanger ist, muss sie entsetzt feststellen: Ihr Seitensprung mit einem anderen Mann war eine Affäre mit einem Psychopathen. Der spannende und atmosphärisch dichte Psychothriller fängt mit großer Authentizität das Fischermilieu in einer australischen Kleinstadt ein. Gedreht wurde er vor wunderschöner Landschaftskulisse. Rob und Jessie wären ein glückliches Paar, wenn nur endlich ihr Kinderwunsch in Erfüllung ginge. In einer Klinik treffen sie an der Rezeption auf Evan, einen unscheinbaren jungen Mann, der sich in Jessie verliebt. Evan erschleicht sich geschickt das Vertrauen der jungen Frau, und nach einer durchzechten Nacht kommen sich die beiden auch erotisch näher. Eine Begegnung, die zumindest für Evan mehr ist als nur eine kurze Affäre. Bald ist Jessie schwanger, und ihr Mann Rob wähnt sich bereits überglücklich als zukünftiger Vater, doch Evan setzt alles daran, das Baby für sich zu beanspruchen. Immer wieder lauert er der inzwischen verzweifelt um ihre Ehe kämpfenden Jessie auf und entpuppt sich mit der Zeit als äußerst gefährlicher Psychopath. "Rendezvous mit einem Mörder" wartet mit einem Cast auf, der zumindest den australischen Zuschauern mehr als bekannt sein dürfte: allen voran Film- und Fernsehstar Robert Taylor, der bereits in internationalen Blockbustern wie "Vertical Limit" (2000) und "The Matrix" (1999) zu sehen war. Lisa Chappell ist den Australiern wie Neuseeländern als Fernseh- und Theater-Star vertraut und erhielt 2002 den Titel als "Best Female Talent". Sam Parsonson, der ebenso überzeugend wie differenziert den kindlich-gestörten Psychopathen spielt, ist in der vielgelobten Mini-Serie von Steven Spielberg "The Pacific" (2010) zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Rob Willis) Lisa Chappell (Jessie Willis) Sam Parsonson (Evan) Terry Camilleri (Tony) Geoff Morrell (George) Joseph Del Re (Benny) Jodie Dry (Megan) Originaltitel: Coffin Rock Regie: Rupert Glasson Drehbuch: Rupert Glasson Kamera: David Foreman Musik: John Gray Altersempfehlung: ab 18