3sat 00:05 bis 01:20 Krimi Polizeiruf 110 In Maske und Kostüm DDR 1978 Untertitel

Am Silvesterabend stellt sich der Zauberkünstler Dietmar Schuchard der Polizei und behauptet, seine Frau während einer Auseinandersetzung tödlich verletzt zu haben. Die Polizei findet keine Leiche und hält Schuchards Selbstanzeige für falsch. Wochen später muss der Fall jedoch neu aufgerollt werden, denn die tote Frau Schuchard wird entdeckt. Der Verdacht fällt zunächst auf den ehemaligen Freund der Toten.

Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Renate Blume (Liane Schuchard) Dieter Wien (Dietmar Schuchard) Dieter Bellmann (Helfried Wipperling) Horst Schulze (Stefan Marwitz) Roland Holz (Kriminalmeister Weschke) Traute Sense (Wanda Butt) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans-Joachim Hildebrandt Drehbuch: Hans-Joachim Hildebrandt Kamera: Franz Ritschel Musik: Lothar Kehr