3sat 16:15 bis 18:15 Musikfilm Das Konzert F, I, RUM, B, RUS 2009 Nach Héctor Cabello Reyes und Thierry Degrandi Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Dirigent des Bolschoi-Orchesters Andreï Filipov fällt während der kommunistischen Ära in Ungnade und fristet fortan seine Existenz am Bolschoi als niedere Putzkraft. Doch als er erfährt, dass das Los Angeles Philharmonic Orchestra kurzfrisig eine Einladung zu einem Konzert in Paris ausschlagen muss, wittert er seine Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexej Guskow (Andrej Semjonowitsch Filipow) Mélanie Laurent (Anne-Marie Jacquet) Dmitri Nazarow (Alexander "Sascha" Abramovich Grosman) Valerij Barinow (Iwan Gawrilow) Anna Kamenkova (Irina Filipowa) Francois Berléand (Olivier Morne Duplessis) Miou-Miou (Guylène de La Rivière) Originaltitel: Le concert Regie: Radu Mihaileanu Drehbuch: Matthew Robbins, Radu Mihaileanu, Alain-Michel Blanc Kamera: Laurent Dailland Musik: Armand Amar