3sat 12:30 bis 13:00 Magazin Druckfrisch Neue Bücher mit Denis Scheck Cynthia D'Aprix Sweeney: "Das Nest" (Klett-Cotta) / Christoph Ransmayr: "Cox oder Der Lauf der Zeit" (S. Fischer) / Belletristik in der Kritik D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Cynthia D'Aprix Sweeneys "Das Nest" wandelt zwischen Komödie und Tragödie und ist ein genaues Gesellschaftsporträt postkapitalistischer Tage. Denis Scheck traf die Autorin in Los Angeles. Außerdem besucht Denis Scheck den österreichischen Schriftsteller Christoph Ransmayr und spricht mit ihm über seinen Roman "Cox oder Der Lauf der Zeit". Das Buch handelt von einem englischen Uhrmacher, der für den Kaiser von China besondere Uhren herstellen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Scheck Originaltitel: Druckfrisch