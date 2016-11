3sat 06:45 bis 07:30 Bildungsprogramm Tele-Akademie Reformationsjubiläum - 2017: Eine Herausforderung für die Ökumene? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Reformation, deren Beginn vor 500 Jahren im kommenden Jahr gefeiert wird, war ein vielschichtiges und kulturprägendes Geschehen. Ihr Ursprung lag im Interesse am Evangelium von Jesus Christus, so wie es das Wort "evangelisch" ausdrückt. Damit war anfänglich keine konfessionelle Abgrenzung, sondern eine inhaltliche Konzentration gemeint. Dennoch waren die Jahrhundertfeiern zum Reformationstag in der Vergangenheit von konfessioneller Polemik geprägt. Das große Jubiläum 2017 soll nun aber im ökumenischen Geist als "Christusfest" begangen werden. Christiane Kohler-Weiß zeigt auf, dass im Zeitalter von Globalisierung und Säkularisierung nur ein ökumenisch ausgerichtetes Jubiläum überzeugen kann. In ihrem Vortrag entfaltet sie zehn Gründe zum gemeinsamen Feiern. Dr. Christiane Kohler-Weiß war bis 2014 Pfarrerin in Meckenbeuern. Seit 2014 ist sie die Beauftragte für das Reformationsjubiläum in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie ist außerdem Mitglied in der Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie