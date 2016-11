Niederlande 2 00:35 bis 01:10 Sonstiges Het Vermoeden Manuela Kalsky NL 2016 Merken We leven in spannende tijden. De combinatie van waarheid en religie lijkt in de hedendaagse samenleving meer dan ooit tot conflict en afscheiding te leiden, aldus hoogleraar Manuela Kalsky, die de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor theologie en samenleving bekleedt aan de VU. Eind oktober verschijnt onder haar redactie het boek "Tussen waarheid en wijsheid" en vindt er een gelijknamig symposium plaats. Of het nu gaat om fundamentalistische christenen in het Westen, radicale moslims in het Midden-Oosten, extremistische boeddhisten in Myanmar of joodse kolonisten in Hebron, het is alsof de claim op religieuze waarheid een wij-zij-denken veroorzaakt dat mensen tegen elkaar uitspeelt. Tegelijkertijd geloven velen niet meer in traditionele religieuze waarheidsclaims en laten zij zich door meerdere religies inspireren. Doet religieuze waarheid er niet meer toe? Een spannend gesprek over een actuele kwestie. Wat is wijsheid in het spreken over waarheid in een samenleving die cultureel en religieus divers is? En hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen te staan, maar samenwerken aan het goede leven voor allen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Marleen Stelling Originaltitel: Het vermoeden