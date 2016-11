Niederlande 2 22:35 bis 23:05 Sonstiges De Monitor Verwarde mensen (3) NL 2016 HDTV Merken Deel 3 van het dossier Verwarde mensen. In de twee voorafgaande afleveringen liet De Monitor zien dat mensen die in verwarde toestand raken, vaak niet de goede hulp krijgen. Daarnaast zitten instanties met hun handen in het haar als het gaat om het opvangen van deze mensen. De politie wordt vaak ingeschakeld, maar is niet bevoegd om iedereen die verward is zomaar op te pakken. De GGZ is verantwoordelijk voor de opvang, maar komt middelen te kort om iedereen de nodige en goede zorg te geven. Volgens hoogleraar psychiatrie Jim Van Os laten de voorgaande uitzending precies zien wat er mis is met de hulp aan verwarde mensen: 'De GGZ is een in zichzelfgekeerde bureacratische moloch geworden dat redelijk goed werkt als je heldere klachten hebt en gemotiveerd bent om je afspraken met de GGZ-instelling na te komen. Maar als je iemand bent die eigenlijk geen zorg wil, die niet ziet dat er een probleem is, dan heb je gegeven de huidige organisatie van de GGZ een heel groot probleem. Deze mensen hebben een integrale zorgaanpak nodig waar alle partijen intensief samenwerken, en niet de stempel "uitbehandeld" als men de deur niet open doet.' De Monitor gaat op zoek naar de oorzaken van de enorme toename van het aantal meldingen van mensen in verwarde toestand. Hoe kan het dat het in vijf jaar tijd met duizenden meldingen toeneemt? Het afgelopen jaar stond de teller al op 65.000. Waar gaat het mis? In Google-Kalender eintragen Moderation: Teun van de Keuken Originaltitel: De Monitor