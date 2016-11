Niederlande 2 18:10 bis 19:15 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen komt meesterpianist Ralph van Raat vertellen over een van de bekendste en succesvolste componisten van deze tijd: John Adams. Ralph zal Paul uitleggen wat er zo bijzonder is aan de muziek van deze Amerikaan, componist van o.a. de opera's "Nixon in China" en 'Doctor Atomic'. Ralph heeft de componist thuis bezocht en diens complete piano-oeuvre op cd gezet. Speciaal voor Fuse heeft componist JacobTV een nieuw stuk geschreven met de huidige presidentsverkiezingen als inspiratiebron. Daarbij worden beelden van redevoeringen van Trump en Clinton virtuoos gemonteerd tot een ritmische groove. De 12-jarige Steije Maurer bespeelt de marimba en was onlangs finalist van het Koninklijk Concertgebouw Concours. Steije komt vertellen over zijn bijzondere instrument en speelt een bewerking van het bekende stuk "Asturias" van Isaac Albéniz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mike Boddé, Paul Witteman Originaltitel: Podium Witteman