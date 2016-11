Niederlande 2 15:55 bis 16:55 Sonstiges Widening circles NL 2016 HDTV Merken Al jaren horen we berichten dat de wereld die we kennen bedreigd wordt. Nucleaire rampen, klimaatverandering, de lijst is lang. Het goede nieuws is dat we er nog steeds zijn, maar iedere nieuwe calamiteit roept een verlangen op om je kop in het zand te steken. Widening circles is het inspirerende verhaal van de 87-jarige Amerikaanse milieuactiviste Joanna Macy, die laat zien hoe je het slechte nieuws onder ogen kunt zien en dan verder kunt gaan. Ontkenning, verlamming en depressiviteit waren de verschijnselen die Macy al in de jaren zeventig herkende bij mensen die het nieuws over de mogelijke vernietiging van de aarde lieten binnenkomen. Ze vond uit dat als je de mogelijkheid schept om de pijn over de wereld onder ogen te zien, mensen zich openen en zich kunnen identificeren met de ander en de natuur en vervolgens in actie willen komen om te beschermen wat hen lief is. "The work that reconnects" werd een methode die inmiddels in veel landen wordt toegepast, en niet alleen door milieuactivisten. Het blijkt een manier te zijn om te leren leven in een bedreigde wereld. In de documentaire maken we kennis met verschillende mensen, die ieder op hun eigen manier "The work that reconnects" toepassen in hun leven en werk. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joanna Macy Originaltitel: Widening Circles