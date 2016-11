Niederlande 2 08:25 bis 08:55 Sonstiges De Verwondering Margrietha Reinders NL 2016 HDTV Merken Margrietha Reinders (1959) wordt in Suriname geboren als kind van een zendingspredikant. Haar schooltijd brengt ze zonder haar ouders door in kostgezinnen in Nederland en daarna gaat ze theologie studeren in Groningen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar opa Reinders, die als predikant in het verzet zat en sterft in concentratiekamp Bergen-Belsen. Reinders herkent zich in de mensen "die er niet echt bij horen" en voelt zich door hen aangetrokken. Pas later realiseert ze zich dat dit juist de mensen zijn die door Jezus wél gezien werden. Door het pionierswerk en haar contacten met andere christelijke kerken is haar eigen geloof veranderd. Ze ziet nu, meer dan vroeger, het belang van de Heilige Geest. Jezus is nu voor haar méér dan een goed mens en ze heeft weer altijd een bijbeltje op zak: 'Als christen mag je laten zien wat je waard bent en je hoeft je voor de Bijbelse boodschap van liefde niet te schamen'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Annemiek Schrijver Originaltitel: De verwondering