Animal Planet 04:50 bis 05:35 Dokumentation Das große Katzen-ABC Europäisch Kurzhaar und Arabische Mau USA 2011 Merken Die Highland Lynx ist eine Rasse, die für ihre gebogenen Ohrspitzen und sechs Zehen bekannt ist. Kater können bis zu zehn Kilo auf die Waage bringen, doch von ihrer imposanten Erscheinung sollte man sich nicht abschrecken lassen. Die Highlander ist eine freundliche Schmusekatze mit wilden Vorfahren und ganz besonderen Pfoten: Diese Rasse hat nämlich Extra-Zehen, mit denen sie Türen, Schubladen und Taschen leichter öffnen kann als andere Samtpfötchen. Weitere Fragen im "Katzen-ABC": In welchem Land findet man die meisten Katzennarren? Welche Miezen können in der Wüste überleben? Und welche Rasse war zu Zeiten Julius Cäsars populär? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cats 101