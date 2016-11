Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Der Katzenflüsterer Pootie der Türsteher USA 2014 Merken In dieser Episode ist Jackson Galaxy wieder im Big Apple unterwegs, um verzweifelten Katzenbesitzern unter die Arme zu greifen: Teresa und Francesco haben große Problem mit Mietze Pootie, denn die will Blut sehen, Francescos Blut! Francesco ist gerade bei seiner Freundin eingezogen und würde am liebsten gleich wieder seine Sachen packen: Sobald die aggressive Pootie den Eindringling erblickt, jagt sie ihn und wird zur Furie. Francesco traut sich kaum noch ins Haus, doch seine Freundin Teresa kann sich nicht von dem flauschigen Teufelsbraten trennen. Nun steht sie vor der Wahl: Francesco oder Pootie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell