Animal Planet 16:25 bis 17:15 Dokumentation Der Gift-Jäger Belize USA 2009 Während der Mensch Waffen baut, um sich bei Gefahr zu verteidigen, setzt die Natur in vielen Fällen auf Gift. Pflanzen und Tiere produzieren toxische Substanzen, deren Wirkung oft effektiver ist, als die einer Schusswaffe. Mit dem Gift einer südamerikanischen Viper könnte man zum Beispiel fünf ausgewachsene Männer auf einmal töten. Der Wirkstoff dieser Schlangenart gehört zu den komplexesten natürlichen Toxinen, die die Evolution hervorgebracht hat. Ameisen, Spinnen, Skorpione oder Stachelrochen - die Natur gibt endlose Beispiele dafür, dass man keine scharfen Zähne braucht, um seine Haut zu retten. Ein Mann ist von der geheimnisvollen Welt der Giftstoffe so fasziniert, dass er sich den gefährlichen Substanzen mit Leib und Seele widmet: Donald Schultz ist "der Gift-Jäger". Im dichten Amazonas-Dschungel mit seinen unzähligen Tier- und Pflanzenarten macht sich der britische Journalist und Natur-Fan auf die Suche nach besonders toxischen Urwaldbewohnern. Giftige Selbstverteidigung in Perfektion. Originaltitel: Wild Recon