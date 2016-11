Animal Planet 12:50 bis 13:10 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Tom muss seinem Partner Shaun bei der heutigen Rettungsaktion unter die Arme greifen, denn Kater Mow Mow ist eine echte Kampfmaschine. Der Wiederholungstäter war schon beim ersten Mal mit Klauen und Zähnen auf Shaun losgegangen, als er ihn vom Baum holen wollte, und jetzt sitzt er wieder fest. Besitzerin Kim möchte Shaun einen Hauch von ihrem Parfüm mit auf den Weg geben, damit Mow Mow etwas zutraulicher wird. Und der Tierretter tut für einen erfolgreichen Einsatz fast alles. Der Kater sitzt in neun Metern Höhe auf einer Zeder fest. Um zu verhindern, dass er bis in die Spitze türmt, will ihm Shaun vorher den Weg abschneiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue