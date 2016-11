Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges De Reünie RSG Heerenveen NL 2016 HDTV Merken Bart Stapert weet al op de middelbare school dat hij advocaat wil worden. Logisch dus dat hij daarna rechten gaat studeren, eerst in Groningen, daarna in Amerika. Bart richt zich daar al snel op zaken waarin misdadigers ter dood worden veroordeeld. Het is Barts diepste overtuiging dat wij als mens nooit het leven van een ander mogen nemen. Patrick reist met Bart naar Amerika om Bryan Jennings te bezoeken. Hij is ter dood veroordeeld voor de moord en verkrachting van een zesjarig meisje. Patrick vraagt Bryan hoe hij bezig is met zijn executie en hoe hij terugkijkt op zijn misdaad. De thuissituatie van Tryntsje werd behoorlijk bepaald door haar geestelijk beperkte broer Halbe. Maar ook daarna heeft haar broer nog veel invloed gehad op haar leven. Door hem ging ze psychologie studeren en door zijn enthousiasme bezit ze nu haar eigen woonboerderij. Op de boerderij vertelt Tryntsje hoe ze door Halbe is gaan inzien waar haar kracht ligt: mensen met en zonder beperking samenbrengen. Janne heeft lang getwijfeld of ze naar de kunstacademie zou gaan, zou ze daar wel passen tussen als die vrijgevochten geesten. Pas als ze 42 is durft ze het. Ze durft zich nu kunstenaar te noemen en laat zien hoe ze haar eigen stijl heeft gevonden met de pinholefotografie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie