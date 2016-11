TNT Film 21:45 bis 00:35 Krimi Scarface USA 1983 Nach dem Roman von Armitage Trail 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als er 1980 nach Miami kommt, fängt der Kubaner Tony Montana, Scarface genannt, zunächst ganz klein als Tellerwäscher an. Doch bald hat er genug von seinem schlecht bezahlten Job und findet Zugang zum Drogengeschäft. Schnell arbeitet der skrupellose Tony sich nach oben. An der Spitze ist es jedoch einsam und in Tonys Fall auch gefährlich, denn sein Weg ist nicht nur mit Leichen gepflastert. Ihm sitzt nämlich eine stattliche Anzahl von sehr lebendigen Feinden im Nacken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Tony Montana) Michelle Pfeiffer (Elvira Hancock) Steven Bauer (Manny Ribera) Mary Elizabeth Mastrantonio (Gina Montana) Robert Loggia (Frank Lopez) F. Murray Abraham (Omar Suarez) Miriam Colon (Mama Montana) Originaltitel: Scarface Regie: Brian De Palma Drehbuch: Oliver Stone Kamera: John A. Alonzo Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 16