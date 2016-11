13th Street 00:35 bis 01:25 Actionserie Scorpion Mutprobe in Dschibouti USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das Team Scorpion soll dem FBI helfen, auf dem US-Militärstützpunkt in Dschibuti ein neu entwickeltes Audio-Überwachungssystem zu installieren. Damit soll der Funkverkehr von islamistischen Terroristen aus der Region abgehört werden. Allerdings ist das nur ein Vorwand, unter dem Cabe (Robert Patrick) und Tim Armstrong (Scott Porter) eine Geheimoperation an der Grenze durchführen. Als die beiden gefangengenommen werden, startet das Scorpion-Team eine Rettungsaktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Omar Madha Drehbuch: Nick Santora, David Foster Altersempfehlung: ab 12