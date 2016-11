13th Street 22:50 bis 23:45 Krimiserie Law & Order Der Kredithai USA 1997 Stereo 16:9 Merken Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) ermitteln in einem Mordfall und kommen zu dem Ergebnis, dass der Täter offenbar sein Opfer verwechselt hat. Als ein weiterer Toter auftaucht, stellen sie eine Verbindung zu einer undurchsichtigen Kreditfirma her. McCoy (Sam Waterston) ist sich sicher, den Täter gefunden zu haben, doch alle Beweise sprechen dagegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) Steven Hill (Adam Schiff) Victor Argo (Enrique Flores) Originaltitel: Law & Order Regie: Dan Karlok Drehbuch: Rene Balcer, Eddie Feldmann Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post