13th Street 16:10 bis 16:55 Krimiserie Criminal Minds Alte Freunde USA 2006 Stereo 16:9 Ein Maulwurf legt dem CIA schon länger zahlreiche Steine bei der Aufklärung diverser Morde in den Weg. Aber die Informationen, die er weitergibt, behindern nicht nur die Missionen, sondern bringen auch das Leben der Agenten in höchste Gefahr. Deswegen werden die Profiler hinzugezogen. Doch diese können nicht problemlos arbeiten, weil ihre Büros und Computer kurzerhand beschlagnahmt werden, um zu verhindern, dass noch mehr Informationen in die Hände des Maulwurfs geraten. Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Ray Baker (Bruno Hawks) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Glenn Kershaw Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16