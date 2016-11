13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Criminal Minds Der Tag der Toten USA 2006 Stereo 16:9 Merken Die mexikanische Polizei ruft das BAU-Team zu Hilfe: Ein Serientäter ermordet vorwiegend ältere Frauen. Aber nicht nur die wenigen Indizien machen den Ermittlern zu schaffen, sondern auch die fehlende Kooperationsbereitschaft der einheimischen Polizei und die fremde Kultur. Schließlich erstellen sie das Profil eines ehemaligen Vergewaltigers; die Spur endet in einer Textilfabrik, in der fast alle Arbeiter schon einmal wegen sexueller Belästigung abgemahnt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Lola Glaudini (Elle Greenaway) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Meredith Monroe (Haley Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Aaron Zelman Kamera: Glenn Kershaw Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12