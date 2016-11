13th Street 12:15 bis 13:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Tuhon USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Mord an einem Diplomaten führt Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) zurück zu ihrem ersten gemeinsamen Fall. In Mexiko suchen sie nach dem Auftragskiller Tuhon (Danny Trejo). Der wird aktuell verdächtigt, an einem Anschlag auf einen Diplomaten beteiligt gewesen zu sein. Nate (Peter Cambor) und Deeks (Eric Christian Olsen) unterstützen die Ermittlungen von Los Angeles aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Christine Moore Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson