13th Street 10:45 bis 11:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Hawala USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein auf Wirtschaftsverbrechen spezialisierter Bundesagent wurde in Los Angeles ermordet, nachdem er kurz vorher aus Kabul zurückgekehrt war. Eine Spur führt das NCIS-Team zu Eshan Navid (Wesam Keesh), der Geld über den Dienst Hawala verschiebt. Die anonymen Hintermänner dieses Finanztransaktionssystem haben Verbindungen zur internationalen Terrorismus-Szene. Während das Team in Kalifornien dem Fall nachgeht, ermitteln Kensi (Daniela Ruah) und Granger (Miguel Ferrer) in Afghanistan, wo die fraglichen Geldströme über ein Krankenhaus abgewickelt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Frank Military, Andrew Bartels Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson