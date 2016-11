13th Street 08:15 bis 09:05 Krimiserie Law & Order Leitfaden für Attentäter USA 1996 Stereo 16:9 Merken Ein allseits beliebter Hausmeister wird erschossen. Es gibt keine sichtbaren Beweise und kein Motiv. Die einzige Besonderheit an dem Fall ist, dass der Mörder handgefertigte Kugeln benutzte, die Quecksilber enthalten. Die Polizisten müssen bei diesem Fall die Hilfe eines in die Jahre gekommenen Gauners in Anspruch nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) Sam Waterston (Staatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Adam Schiff) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Mark Bateman (Alan Sawyer) Carey Lowell (A.D.A. Jamie Ross) Originaltitel: Law & Order Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Jeremy R. Littman, William N. Fordes Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post