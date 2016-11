Silverline 02:30 bis 03:55 Horrorfilm The Hike - Ausflug ins Grauen GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Kate kehrt aus dem Afghanistan-Krieg zurück, körperlich unversehrt, aber seelisch gezeichnet, musste sie doch mit ansehen, wie ihr Freund im Kampf starb. Zurück Zuhause beschließt sie mit ihren Freundinnen einen Camping-Trip durch einen eher ruhigen Teil der britischen Insel zu unternehmen. Anfangs scheint alles ganz normal. Zwar treffen die Freundinnen auf einige sehr zurückgezogen lebende, seltsame Menschen, aber noch droht keine Gefahr. Auch als die Frauen ein paar Kletterer treffen und mit ihnen gemeinsam campieren, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch dann verschwindet eine von ihnen - und in der Dunkelheit des Waldes lauert eine tödliche Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tamer Hassan (Dean) Barbara Nedeljakova (Torri) Ben Loyd-Holmes (Ethan) Zara Phythian (Kate) Daniel Caren (Johnny) Dominic Le Moignan (David) Jemma Bolt (Charlie) Originaltitel: The Hike Regie: Rupert Bryan Drehbuch: Rupert Bryan, Ben Loyd-Holmes Kamera: James Friend Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 205 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 160 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 125 Min.