Silverline 21:40 bis 23:35 Horrorfilm So finster die Nacht - Let the right one in S 2008 Nach dem Roman von John Ajvide Lindqvist 20 40 60 80 100 Merken In eiskalt-faszinierenden Bildern erfindet der Film auf romantische, keinesfalls aber zimperliche Weise das Vampir-Genre neu, mit der symbolträchtigen Geschichte eines jungen Außenseiters, der sich mit dem neuen Nachbarsmädchen anfreundet. Bald dämmert ihm, dass sie ein Vampir ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kåre Hedebrant (Oskar) Lina Leandersson (Eli) Per Ragnar (Håkan) Henrik Dahl (Erik) Karin Bergquist (Yvonne) Peter Carlberg (Lacke) Ika Nord (Virginia) Originaltitel: Låt den rätte komma in Regie: Tomas Alfredson Drehbuch: John Ajvide Lindqvist Kamera: Hoyte Van Hoytema Musik: Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16