Silverline 20:15 bis 21:40 Drama Love USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Astronaut Lee James Miller weilt gerade zu Routinearbeiten auf einer internationalen Raumstation in der Erdumlaufbahn, als er eines Tages den Kontakt zur Erde verliert und auch nach zähen Bemühungen nicht wieder findet. Miller richtet sich an Bord des Raumschiffs ein und hat viel Zeit, sich mit Dingen wie Philosophie zu beschäftigen, während um ihn herum die Systeme nach und nach den Geist aufgeben. Da entdeckt er plötzlich die dreihundert Jahre alten Aufzeichnungen eines Bürgerkriegssoldaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gunner Wright (Captain Lee Miller) Corey Richardson (General McClain) Bradley Horne (Captain Lee Briggs) Nancy Stelle (Russian Astronaut Woman) Roger E. Fanter (The Storyteller) Jesse Hotchkiss (Skateboarder) Troy Mittleider (Marine) Originaltitel: Love Regie: William Eubank Drehbuch: William Eubank Musik: Angels & Airwaves Altersempfehlung: ab 12