Silverline 10:05 bis 11:40 Horrorfilm Symphony of Death COR 2005 Eigentlich verläuft ihr Leben in geregelten Bahnen: Hong Mi-ju (Seong Hyeon-ah) ist Cellolehrerin und unterrichtet an einer Hochschule, da sie selbst das professionelle Spielen aufgegeben hat, nachdem sie in ihrer Vergangenheit einen schweren Schock in Zusammenhang mit ihrer Freundin und Cellopartnerin Tae-Yeon kim (Park Da-an) überstehen musste. Von diesem Vorfall erzählte sie nicht mal ihrem Mann Jun-ki (Jeong Ho-bin) und ihren Kindern Yoon-Jin und Yoon-hye, weshalb er so gut es ging in Vergessenheit geriet. Doch eines Tages kommt die stumme Yoon-Jin zu ihrer Mutter und möchte ebenfalls Cello spielen können, woraufhin ihre Vergangenheit sie langsam einholt. Nachdem sie ihrer Tochter ein Cello zum Üben gekauft hat, häufen sich nämlich seltsame und unerklärliche Ereignisse im Haus der Familie, in dem auch momentan Hong Mi-jus Schwester Kyung-ran wohnt. Und diese scheinen im direkten Zusammenhang mit Tae-Yeon kim zu stehen. Schauspieler: Hyeon-a Seong (Hong Mi-ju) Da-an Park (Kim Tae-yeon) Ho-bin Jeong (Jun-ki) Jin Woo (Kyung-ran) Na-woon Kim (Sun-ae) Bit-na Wang (Kyung-ran) Originaltitel: Chello hongmijoo ilga salinsagan Regie: Woo-cheol Lee Drehbuch: Woo-cheol Lee Altersempfehlung: ab 16