National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:20 Dokumentation Tödliche Wildnis - Mensch in Gefahr Elefanten-Angriff GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der US-Milliardär Tom Siebel ist mit seiner Familie von Kalifornien nach Afrika gereist, um die weiten Ebenen der Serengeti zu entdecken. Während sich seine Frau und seine Töchter von der Anreise ausruhen, unternimmt Tom mit einem Führer eine Safari. Plötzlich werden die beiden Männer von einem Elefanten angegriffen. Hunderte von Kilometern entfernt, auf dem Kalibasee im Simbabwe, macht Don Hornsby mit Freunden seinen jährlichen Angelausflug. Der Amateurfotograf hat eigentlich keine Angst, sich Elefanten in der Wildnis zu nähern. Doch dann gerät er an einen sehr wütenden Elefantenbullen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead or Alive

