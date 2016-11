National Geographic Wildlife 18:35 bis 19:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Wolf-Dogs - Out of the Wild USA 2011 2016-11-07 07:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Was alles passieren kann, wenn domestizierte Hunde und wilde Wölfe gekreuzt werden, hat der amerikanische Abenteuerschriftsteller Jack London vor mehr als 100 Jahren höchst spannend in seinem Roman "Wolfsblut" beschrieben. Mittlerweile könnte auch Cesar Millan ein Buch über dieses Thema schreiben. Gemeinsam mit der Wolfsexpertin Jennifer McCarthy besucht der Hundeflüsterer die Familie Galvez. Deren Wolf-Hund-Mischling Sheba terrorisiert die Gärten der Nachbarschaft. Auch Milo Sanchez besitzt einen Wolfshund. Der liegt mit dem Englischen Mastiff Roscoe im Dauerclinch. Die Wolfshündin Sofie von Janice Reins und Charlie Mendez scheint ebenfalls einen Hang zur Zerstörung und zum Davonlaufen zu haben. In allen drei Fällen handelt es sich offenbar um wilde Tiere, die jeweils im Körper eines Hundes gefangen sind. Cesar und Jennifer suchen gemeinsam eine Antwort auf den Ruf der Wildnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer