National Geographic People 18:45 bis 19:30 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Jagdsaison USA 2014 2016-11-08 15:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sommer steht vor der Tür, und es kreucht und fleucht im Unterholz und in den Sümpfen. Tony und Amelia sammeln die Überschüsse aus ihrem Garten, um sie gegen andere Dinge einzutauschen. Für Thorn beginnt die Truthahn-Saison turbulent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die Altersempfehlung: ab 12