National Geographic People 02:15 bis 03:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Las Vegas Mafia GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Frank Cullotta arbeitet in Las Vegas für den Mafiaboss Tony Spilotro. Seit Jahren treibt Cullottas Einbrecherbande auf den Straßen der Spieler-Metropole ihr Unwesen. Aber das FBI schleust einen Informanten in die Gang. Mit dessen Hilfe gelingt es, die Bande auf frischer Tat zu ertappen. Als Frank Cullotta gefasst wird, setzt die Mafia ein Kopfgeld auf ihn aus - und er beschließt, sich in ein Zeugenschutzprogramm aufnehmen zu lassen. In den Verhören erzählt Frank von der kriminellen Karriere seines Jugendfreundes Tony Spilotro und enthüllt die Aktivitäten der Mafiabanden aus Chicago in Las Vegas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

