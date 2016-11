Spiegel TV Wissen 04:35 bis 05:20 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Alaska GB 2014 Merken Ben ist es gewohnt, an abgelegenen Orten zu sein. Doch seine Reise nach Alaska bringt ihn an seine Grenzen. Um das Haus seines Gastgebers zu erreichen, müsste er zehn Tage zu Fuß gehen - direkt durch Grizzly-Terrain. Er entscheidet sich für das Buschflugzeug. Doch das ist nur die erste Herausforderung, der Ben gegenübersteht. 24 Stunden Tageslicht, Bäume fällen, Fallen stellen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Fogle (Himself) Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle