Spiegel TV Wissen 02:45 bis 03:45 Dokumentation Dubiose Machenschaften Die Zuckerfalle F 2012 Merken Die Zuckerfalle: Zucker ist für eine ganze Reihe von ernsthaften Erkrankungen verantwortlich und wird von Ärzten sogar mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht. Die Dokumentation sucht nach versteckten Zuckerfallen in vermeintlich gesunden Lebensmitteln wie Frühstückscerealien, Joghurt oder "fettarmen" Fertigprodukten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 206 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 161 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 126 Min.