Dokumentation Tradition mit Knopf im Ohr D 2011 Tradition mit Knopf im Ohr - 112 Jahre ist er alt: Der bei Kindern in aller Welt bekannte und beliebte Teddybär. Erfunden wurde das Stofftier mit der Bezeichnung "55PB" (55 cm, sitzend, P für Plüsch, B für beweglich) 1902 von Richard Steiff, dem Neffen von Margarete Steiff. Die gründete die Manufaktur für Stofftiere 1880 im baden-württembergischen Giengen an der Brenz.